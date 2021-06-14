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الإثنين، 14-06-2021 12:28 م

بايدن عن ملكة بريطانيا بعد لقائه الأول معها: تذكرني بوالدتي

بايدن


الوكيل الإخباري - كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن انطباعاته بشأن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعد لقائه الرسمي الأول معها في قلعة وندسور، أمس الأحد، وذلك على هامش حضوره قمة "مجموعة السبع".

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وقال بايدن عن الملكة في تصريحات للصحفيين في مطار هيثرو، أمس الأحد: "لقد كانت كريمة للغاية، تذكرني بوالدتي"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن لقائه مع ملكة بريطانيا تناول العديد من الموضوعات، منها قادة العام، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ.


وتابع بايدن أن اللقاء تطرق أيضا إلى الحياة داخل البيت الأبيض مقارنة مع قلعة وندسور، وعلق مازحا عن ضخامة القلعة: "أخبرت الملكة أنه يمكننا وضع البيت الأبيض في فناء القلعة".


وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين أنه وجه دعوة لملكة بريطانيا لزيارة البيت الأبيض.


وكان جو بايدن شارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل صورة تجمعه بملكة بريطانيا خلال لقائه الأول معها، ويظهر في الصورة أيضا زوجته، جيل بايدن، التي حضرت اللقاء.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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