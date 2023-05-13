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السبت، 13-05-2023 10:00 ص

بايدن في سقطة جديدة.. ردة فعل ساخرة أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري- ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة أثارت جدلا في وسائل الإعلام، وذلك بردة فعله أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض ومنعهم من طرح أسئلة.

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ظهر بايدن في مقطع فيديو نشرته قناة "فوكس نيوز"، وهو يبتسم بتكلف أثناء طرد الصحفيين من البيت الأبيض، وقد اعتبرت وسائل الإعلام ذلك هفوة جديدة تضاف إلى رصيد الهفوات التي ارتكبها الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما، منذ تسلمه منصب الرئاسة، في يناير 2021.

تظهر اللقطات كيف التزم بايدن الصمت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بينما حاول الصحفيون توجيه أسئلة إليه تتعلق بـ "الفوضى" التي تشهدها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب أزمة الهجرة.

وقبل ذلك بأيام عجز الرئيس الأمريكي، عن النزول عن المنصة، بعد خطاب هدد فيه العالم في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مما استدعى تدخل أحد مساعديه، ليرشده إلى وجهته، وقد تكررت مثل هذه الهفوات في الفترة الأخيرة ما أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي عن وضعه الصحي وقدراته الذهنية.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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