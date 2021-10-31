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الأحد، 31-10-2021 06:39 م

بايدن فيG20: حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الاتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات من الفولاذ والألومنيوم يفتح"حقبة جديدة" في العلاقات عبر الأطلسي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى انفراجة كبرى ستعالج الخطر الوجودي للتغير المناخي، وفي الوقت نفسه حماية الوظائف الأمريكية والصناعة الأمريكية".

وأضاف بايدن أن الاتفاق يلغي على الفور الرسوم المفروضة على إنتاج الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم، التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، وسيخفض ما يتحمله المستهلكون الأمريكيون من تكاليف.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من جهتها بهذه "الخطوة المهمة" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين في بيان مشترك مع بايدن للصحفيين "يسعدني أن أعلن أن الرئيس جو بايدن وأنا توصلنا إلى اتفاق لتعليق الرسوم على الصلب والألومنيوم، والعمل معا من أجل ترتيب عالمي جديد مستدام للصلب".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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