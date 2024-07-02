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الثلاثاء، 02-07-2024 08:32 ص

بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة

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الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن منح سلفه دونالد ترامب حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.

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وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض فجر اليوم الثلاثاء إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرًا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارًا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.


وأضاف أن القرار خلق مبادئ جديدة ووصف ذلك بالأمر الخطير، وقال إن ذلك من شأنه أن يشجع سلفه على أن يفعل ما يحلو له، معتبرًا أن "قرار المحكمة استمرار لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا".


وتابع الرئيس الأميركي أن القرار يمثل تغييرًا جذريًا للمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة، قائلاً إن "هذه الأمة تأسست على أن الجميع متساوون أمام القانون ولا أحد فوقه".


كما قال بايدن إن للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، في إشارة إلى اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدين لترامب احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية.


وأضاف أن الرئيس السابق وجّه قبل 4 سنوات "مجموعة من المجرمين وهاجموا مقر السلطة ونادوا بشنق نائب الرئيس".


وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب له الحق في التمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي وقعت ضمن سلطته الدستورية حينما كان رئيسًا للولايات المتحدة، لكن لا توجد حصانة عن الأفعال غير الرسمية.


وقضت المحكمة بأن الرؤساء السابقين محميّون من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي يتخذونها ضمن سلطاتهم الدستورية، وليس بصفتهم الخاصة.


وقال ترامب، تعليقًا على حكم المحكمة، إنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية في الولايات المتحدة.


وفي تداعيات القرار، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محامي الرئيس السابق قدموا خطابًا للطعن في إدانته في قضية "الأموال الصامتة" بعد قرار المحكمة العليا.


يشار إلى أن دونالد ترامب يحاكم في عدة قضايا جنائية، وقد أدين مؤخرًا في قضية تزوير سجلات مالية، ورغم ذلك يتوقع أن يرشحه الحزب الجمهوري رسميًا لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الجزيرة

 




 

 


 

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