بايدن : لا أنوي دعوة نتنياهو لزيارة أميركا قريبا

الوكيل الاخباري - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، على الأحداث التي مرت على الاحتلال الاسرائيلي حتى إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تأجيل التشريعات القضائية ، قائلاً ” أنا قلق للغاية، لا يمكنهم المضي في هذا الطريق. لقد أوضحت ذلك تماما “.



وأضاف أنه لا ينوي دعوة رئيس الوزراء نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب.



من جانبه رد نتنياهو على تصريحات بايدن بالقول ” إسرائيل مستقلة تتخذ قراراتها ليس وفق أي ضغوط خارجية”.

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