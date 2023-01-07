السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

السبت، 07-01-2023 09:33 ص

بايدن: لا مكان للعنف السياسي في أمريكا

_116397447_gettyimages-1230453313


الوكيل الإخباري - بعد عامين على الهجوم ضدّ مبنى الكابيتول، شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة على أنّ "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، خلال تكريمه عناصر في الشرطة واجهوا في ذلك اليوم حشدًا غاضبًا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الديمقراطي "يجب أن نقول بوضوح وبصوت واحد إنّه ليس هناك أيّ مكان... في أمريكا لترهيب الناخبين. ليس هناك أبدًا أيّ مكان على الإطلاق للعنف السياسي".

اضافة اعلان


وأضاف الرئيس البالغ ثمانين عامًا "أمريكا بلاد قانون وليست بلاد فوضى"، محيّيًا "المجموعة الرائعة من المواطنين الأمريكيّين" الذين كرّمهم أمس الجمعة.


وقال الرئيس "التاريخ سيتذكّر أسماءكُم"، قبل أن يمنح ما مجموعه 14 "ميداليّة رئاسيّة للمواطنة" تُعدّ من بين أرفع الأوسمة المدنيّة الأمريكيّة.


وكرّم بايدن عناصر أمنيّين باتت وجوههم مألوفة بالنسبة إلى الأمريكيّين بسبب انتشار لقطات هجوم الكابيتول المثيرة للذهول أو بسبب شهاداتهم الملفتة أمام لجنة التحقيق البرلمانيّة في تلك الأحداث.


كذلك، كرّم الرئيس مسؤولين أو أشخاصا كانوا مكلّفين مراقبة عمليّات التصويت في ولايات مختلفة عدّة قاوموا ضغوطًا وتهديدات لمحاولة إجبارهم على تغيير نتيجة الاقتراع التي فاز به بايدن.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-07T114051.707

كيشيدا يتعهد بفعل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء

63b9238f4c59b7670b72da3f

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

image - 2023-01-07T110718.019

الرئيس الفلبيني يستبدل قائد الجيش فجأة بجنرال متقاعد

63b800a74c59b762421f24d2

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

63ad947a42360477172c1732

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

63b9158042360474c665776c

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

أخبار متعلقة
900x450_uploads,2023,01,04,f3e63ac038

الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي

4782380

على خطى ترامب.. رئيس البرازيل لن يحضر تسليم السلطة

_127698387_gettyimages-1411483164 (1)

هل يترشح بايدن للانتخابات الرئاسية في 2024؟

مايك-بنس-730x438

مستشار مايك بنس ينفي خوض الأخير انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

2021111721503128XR

أمريكا: لجنة التحقيق بالهجوم على الكونغرس تنشر تقريرها نهاية الشهر الجاري

أكثر-من-ربع-ضحايا-حرب-اليمن-من-الأطفال

الأمم المتحدة: 11 ألف طفل سقطوا بين قتيل وجريح بسبب حرب اليمن