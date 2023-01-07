بايدن: لا مكان للعنف السياسي في أمريكا

الوكيل الإخباري - بعد عامين على الهجوم ضدّ مبنى الكابيتول، شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة على أنّ "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، خلال تكريمه عناصر في الشرطة واجهوا في ذلك اليوم حشدًا غاضبًا من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.



وقال الرئيس الديمقراطي "يجب أن نقول بوضوح وبصوت واحد إنّه ليس هناك أيّ مكان... في أمريكا لترهيب الناخبين. ليس هناك أبدًا أيّ مكان على الإطلاق للعنف السياسي".

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وأضاف الرئيس البالغ ثمانين عامًا "أمريكا بلاد قانون وليست بلاد فوضى"، محيّيًا "المجموعة الرائعة من المواطنين الأمريكيّين" الذين كرّمهم أمس الجمعة.



وقال الرئيس "التاريخ سيتذكّر أسماءكُم"، قبل أن يمنح ما مجموعه 14 "ميداليّة رئاسيّة للمواطنة" تُعدّ من بين أرفع الأوسمة المدنيّة الأمريكيّة.



وكرّم بايدن عناصر أمنيّين باتت وجوههم مألوفة بالنسبة إلى الأمريكيّين بسبب انتشار لقطات هجوم الكابيتول المثيرة للذهول أو بسبب شهاداتهم الملفتة أمام لجنة التحقيق البرلمانيّة في تلك الأحداث.



كذلك، كرّم الرئيس مسؤولين أو أشخاصا كانوا مكلّفين مراقبة عمليّات التصويت في ولايات مختلفة عدّة قاوموا ضغوطًا وتهديدات لمحاولة إجبارهم على تغيير نتيجة الاقتراع التي فاز به بايدن.

البيان