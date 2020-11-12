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الخميس، 12-11-2020 12:40 م

بسبب إدارة ترامب

بايدن لا يستطيع الوصول إلى رسائل القادة الأجانب

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - لا تسمح إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لجو بايدن، الذي أعلن فوزه في الانتخابات، بالوصول إلى رسائل القادة الأجانب التي يتم إرسالها إلى بايدن عبر وزارة الخارجية بواشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" ، نقلا عن مسؤولين بوزارة الخارجية، أن الرسائل الموجهة إلى بايدن من القادة الأجانب موجودة في وزارة الخارجية الأميركية ، لكن إدارة ترامب لا تسمح له بالوصول إليها.

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وأكدت المصادر ذاتها للقناة أن ممثلي الزعماء الأجانب اضطروا لطلب المساعدة من الدبلوماسيين، الذين عملوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإرسال رسائل تهنئة إلى مقر بايدن.

وقالت "سي إن إن" إن فريق بايدن يتواصل مع حكومات الدول الأخرى بشكل مستقل، دون الحصول على دعم لوجستي وترجمة من مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب طلبت من المؤسسات عدم العمل مع فريق جو بايدن في الوقت الحالي.


هذا وقد أعلن مرشح الحزب الجمهوري جو بادين فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولم يعترف الرئيس الجمهوري ترامب بهزيمته بعد، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات للمطالبة مطالبين بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

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