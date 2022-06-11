بايدن : لم أتخذ قراراً بعد بشأن زيارة السعودية

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه لم يقرر بعد بشأن زيارة السعودية، قائلا إنه إذا ذهب إليها فسيكون للمشاركة في اجتماعات تتجاوز موضوعات الطاقة.



وقال بايدن للصحفيين، اليوم، في ختام رحلته إلى كاليفورنيا، إنه لم يقرر بعد بشأن زيارة المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.



وأضاف أن أي رحلة إلى السعودية ستكون من أجل "عقد اجتماع أكبر" بشأن الأمن الإقليمي.

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