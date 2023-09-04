بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وإنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".واختتم بايدن قائلا: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".