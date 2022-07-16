بايدن: لن نترك الشرق الأوسط للصين وروسيا وإيران

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تترك ساحة الشرق الأوسط للصين وروسيا وإيران.



وأضاف خلال اجتماعه بالزعماء العرب في "قمة جدة" للأمن والتنمية التي تستضيفها السعودية، أن إيران تزعزع استقرار المنطقة.

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وشدد بايدن على أن واشنطن حريصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.



وتابع "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني".



وأردف "سنعزز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية".



وفيما يخص الأزمة اليمنية، قال إن الإدارة الأمريكية تعمل مع السعودية وعُمان لإيجاد حل سياسي في اليمن.



وأشار إلى أمريكا ستعمل في الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة، موضحا أنها ستبقى شريكا نشطا في المنطقة.

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