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الثلاثاء، 24-08-2021 02:06 ص

بايدن: منح الترخيص الكامل لاستخدام لقاح «فايزر» لحظة مهمة في مكافحة الجائحة

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الوكيل الإخباري -  قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "الترخيص الكامل" لاستخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) يشكل "لحظة مهمة في مكافحتنا للجائحة".

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وأضاف بايدن في تصريحات من البيت الأبيض أن "إدارة الغذاء والدواء جددت التأكيد على نتائجها وذلك بعد عملية صارمة بأن لقاح (فايزر) آمن وفعال وبناء عليه أصدرت موافقتها الكاملة والنهائية".


وتابع "اسمحوا لي أن أقول هذا بصوت عال وواضح إذا كنتم من ملايين الأمريكيين الذين قالوا إنهم لن يحصلوا على اللقاح إلا بعد حصوله على موافقة كاملة ونهائية من إدارة الغذاء والدواء فهذا ما حدث الآن.. هذه هي اللحظة التي كنتم تنتظرونها.. لقد حان الوقت للذهاب لتلقي التطعيم".


على صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) جون كيربي للصحفيين إنه "بعد الموافقة الكاملة على لقاح (فايزر) فإن وزارة الدفاع على استعداد لإصدار توجيهات تطالب جميع العاملين في الخدمة بتلقي اللقاح".


وشدد في هذا الصدد على أن "صحة العاملين في الوزارة من عسكريين ومدنيين وأسرهم والمجتمعات التي يقطنون فيها تمثل أولوية قصوى".


وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد منحت في وقت سابق من اليوم "ترخيصا كاملا" لاستخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة بعد أن حصل على إذن بالاستخدام الطارئ في ديسمبر الماضي.


ويعتبر مراقبون هذه الخطوة "مهمة للغاية" لا سيما من أجل تبديد التردد لدى شريحة واسعة من سكان الولايات المتحدة في تلقي اللقاح وسط موجة جديدة للجائحة مع تفشي سلالة (دلتا) المتحورة شديدة الانتشار.

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