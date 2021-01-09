السبت 09-01-2021
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السبت، 09-01-2021 12:01 ص

بايدن: من الأفضل ألا يحضر ترامب حفل التنصيب

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الوكيل الاخباري - بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اعتبر الأخير أن قرار ترامب جيداً.
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كما كشف بايدن، الجمعة، عن أولويات الحكومة التي شكلها، مشيراً إلى أنها ستركز على تعافي الاقتصاد الأميركي وتنظيم عملية توزيع اللقاحات، لافتاً إلى أن إدارته ستشمل الكثير من الأشياء الجديدة.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أن 24 رجلا وامرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة ويعيدون الثقة لها، بحسب تعبيره.

كما أكد على أن الجميع بات مستعداً للقيام بعمله من اليوم الأول.

وأعرب بايدن عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ بسرعة على تلك التعيينات.

 




 

 


 

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