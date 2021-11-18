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الخميس، 18-11-2021 09:38 م

بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

جو


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية المزمعة في الصين، دبلوماسيا.

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وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا، قال بايدن في اجتماع مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: "هذا أمر نبحثه".

 

من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن "الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين بين 4 و20 فبراير 2022، ستقام من دون الجماهير الأجنبية بسبب جائحة كورونا".


وقالت، إنه "سيسمح للجمهور الصيني فقط بحضور المنافسات".


وأضافت: "السماح للمشجعين بحضور فعاليات الأولمبياد سيسهل نمو الرياضات الشتوية في الصين من خلال منح هؤلاء المتفرجين تجربة أولمبية و بارالمبية مباشرة لنخبة الرياضات الشتوية، مع توفير أجواء مواتية للمواقع الرياضية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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