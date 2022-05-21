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السبت، 21-05-2022 03:54 م

بايدن و962 أمريكيا ممنوعون من دخول روسيا

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الوكيل الاخباري- نشرت وزارة الخارجية الروسية، قائمة تتضمن 963 مواطنا أمريكيا يمنع دخولهم بشكل دائم إلى أراضي روسيا، وذلك كرد على خطوة أمريكية مماثلة.

وقالت الخارجية في بيانها: "في سياق الرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة باستمرار ضد روسيا، تقوم وزارة الخارجية الروسية بنشر قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم. وتضم القائمة أسماء 963 شخصا".

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وأضافت الوزارة الروسية: "نؤكد أن الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، ترتد دائما على الولايات المتحدة نفسها، وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب".

كما شددت الخارجية الروسية على أن العقوبات الروسية المضادة، هي اضطرارية الطابع وتهدف إلى "إجبار النظام الأمريكي الحاكم، الذي يحاول فرض نظام عالمي قائم على القواعد الاستعمارية الجديدة على بقية العالم، لتغيير سلوكه والاعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة".

وقالت الوزارة: "روسيا لا تسعى إلى الصدام وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي، الذي نحترمه دائما، عن السلطات الأمريكية، التي تؤجج الروسفوبيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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