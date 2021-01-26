بايدن يؤكد استعداده لمناقشة القضايا الإشكالية مع روسيا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه مستعد لمناقشة القضايا الإشكالية مع الجانب الروسي، وأضاف أنه طلب معلومات مختلفة من بعض الجهات المختصة في إدارته حول مسائل تتعلق بموسكو.



وفي الوقت نفسه، شدد بايدن على أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا، على وجه الخصوص، في مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

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وكانت موسكو قد نفت بشكل قاطع صحة المزاعم التي تحدثت عن تخصيصها مكافآت مقابل قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان.



وقال بايدن في تصريح: "يمكننا أن نعمل لصالح بلدنا بشأن تمديد ستارت 3 (الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية)، وأن نوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن السلوك مع نافالني، والتقارير عن منح مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين في أفغانستان".

المصدر : روسيا ليوم

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