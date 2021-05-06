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بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري

الخميس، 06-05-2021 09:18 ص

بايدن يتحدث عن ثورة صغيرة داخل الحزب الجمهوري

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الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"، مشيرا إلى توترات شديدة في صفوف "الحزب الكبير القديم" تتعلق بتحديد الموقف من الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وصرح الرئيس الديمقراطي في البيت الأبيض أمس الأربعاء: "يبدو أن الحزب الجمهوري يحاول تحديد قيمة. إنهم في وسط نوع من الثورة الصغيرة".

وتحتدم النقاشات داخل الحزب، خصوصا في ما يتعلق بمصير النائبة الجمهورية ليز تشيني التي كانت صوتت لصالح اتهام ترامب بـ"التحريض على التمرد".

وقال بايدن: "أنا ديمقراطي منذ وقت طويل. مررنا في فترات من المعارك الداخلية والاختلافات، غير أنني لا أتذكر شيئا شبيها" بما يحصل داخل الحزب الجمهوري.

 

وعندما سئل بايدن عن هذا الموضوع قبل ساعات قليلة، خلال قيامه بإحدى الجولات، جاء جوابه مقتضبا، إذ قال "أنا لا أفهم الجمهوريين".

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

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