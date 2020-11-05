بايدن يتعهّد بالانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي

الوكيل الإخباري- أعلن المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن مساء أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة ستنضمّ مجدّداً، منذ اليوم الأوّل من بدء مهامه رئيسا للولايات المتحدة ، إلى اتّفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسمياً في عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب واشنطن بوست.

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وفي تغريدة قال بايدن مساء الأربعاء، "اليوم، غادرت إدارة ترامب رسمياً اتفاق باريس المناخي، وفي غضون 77 يوماً بالضبط ستنضمّ إليه إدارة بايدن"، في إشارة إلى 20 كانون الثاني 2021 ، وهو تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.



ودخل الأربعاء حيّز التنفيذ القرار الذي اتّخذه الرئيس ترامب في 2017 وانسحبت بموجبه الولايات المتّحدة من هذه الاتفاقية العالمية. ومع أنّ نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء لم تصدر بعد، إلا أنّ المرشّح الديمقراطي أصبح على اعتاب البيت الأبيض .



