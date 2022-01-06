بايدن يتهم "ترامب" بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مبنى الكابيتول في واشطن الخميس، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول منع الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، عبر تشجيع اقتحام الكابيتول. اضافة اعلان





وأضاف بايدن في كلمة له بمناسبة مرور عام على اقتحام المبنى الذي يحتضن الكونغرس الأميركي من طرف أنصار ترامب، حيث شاركت الكلمة أيضا نائبته كامالا هاريس.



وذكر بايدن "في هذا المكان المقدس قبل عام، تعرضت الديمقراطية وإرادة الشعب للهجوم، وواجه الدستور تهديد كبيرا".



بدورها، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إن المهاجمين استهدفوا حياة القادة المنتخبين في أميركا أو بناية الكابيتول، وكانوا يريدون مهاجمة المؤسسات والقيم الأميركية، التي ضحوا كثيرون من أجلها.



ولفتت إلى أنه في 6 من كانون الثاني العام الماضي، رأينا ما ستبدو عليه أمتنا لو أن القوى التي تبحث عن تفكيك ديمقراطيتنا نجحت في ذلك، لانعدم القانون وساد العنف والفوضى".



وأكدت على ضرورة مواجهة أي عصابات، تسعى لنشر أكاذيب تهدد مستقبل أمريكا".



وكالات