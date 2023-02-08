بايدن يتهم عمالقة التكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفال لتحقيق أرباح

الوكيل الإخباري - اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، المجموعات العملاقة للتكنولوجيا "بإجراء تجارب على أطفالنا" من أجل "تحقيق أرباح"، مؤكدا أن هذه الشركات يجب أن تكون "مسؤولة"، بحسب واشنطن بوست.

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وقال بايدن "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، كما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم.



وقال بايدن، الذي طلب من الكونغرس الشهر الماضي إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة، "يجب أن نحمّل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق أرباح"، كما دعا البرلمانيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الاتحاد لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمستخدمين الصغار.