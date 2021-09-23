بايدن يتوجه إلى أوروبا الشهر القادم

الوكيل الإخباري - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بجولة جديدة إلى أوروبا قريبا.



وأشار البيت الأبيض في بيان صدر عنه بمناسبة مكالمة جرت أمس الأربعاء بين بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما سيلتقيان في أوروبا أواخر أكتوبر القادم بهدف التوصل إلى تفاهمات والحفاظ على الزخم في المشاورات المعمقة التي اتفقا على إطلاقها بهدف تهيئة الظروف الملائمة لضمان الثقة بين الدولتين واقتراح خطوات محددة بغية تحقيق أهداف مشتركة.

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ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن بايدن ينوي حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما الشهر القادم، ثم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 حول تغيرات المناخ الذي سينظم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر.



وسبق أن زار بايدن أوروبا في يونيو الماضي، إذ شارك في قمة مجموعة السبع الكبار في كورنوال البريطانية حيث حاول إقناع الدول الأخرى في G7 بتبني نهج منسق لمواجهة نفوذ الصين المتنامي على الصعيد الدولي.



لكن الظروف السياسية تغيرت منذ ذلك الحين، لاسيما في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين فرنسا من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا من جانب آخر.



وجاءت هذه الأزمة نتيجة لإلغاء أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، لدى إبرامها صفقة ثلاثية جديدة للتعاون في المجال الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع باريس إلى استدعاء سفيريها من كانبيرا وواشنطن في إجراء غير مسبوق.

المصدر : روسيا اليوم

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