بايدن يحذر من هجوم محتمل جدا على مطار كابول في الساعات المقبلة

الوكيل الإخباري - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت من هجوم "محتمل جدا" على مطار كابول "في الساعات الـ24 الـ36" المقبلة، مؤكدا أن الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم داعش لن تكون "الأخيرة".





بعد إعلان واشنطن تخلصها من عنصرين بارزين في داعش، نبه الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إلى احتمال كبير لحدوث هجوم على مطار كابول خلال الثلاثة أيام المقبلة أي قبل آخر أجل لانسحاب القوات الأمريكية في 31 آب/ أغسطس.

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وقال الرئيس الأمريكي في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إن "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعا".



وأضاف بايدن أن "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".



وأسفر هجوم انتحاري الخميس قرب مطار كابول عن أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.



ورد الجيش الأمريكي على هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش-ولاية خراسان". واعلن البنتاغون السبت أن "هدفين مهمين" تنظيم قتلا وأصيب هدف ثالث في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في أفغانستان. ولم تكشف واشنطن أسماء هذه "الأهداف".

فرانس24