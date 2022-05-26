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الخميس، 26-05-2022 08:40 ص

بايدن يحظر استخدام الشرطة لأسلوب الخنق

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الوكيل الإخباري - في الذكرى الثانية لمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، مرسوما لإصلاح الأجهزة الأمنية.

وعلى حسابه في موقع "تويتر" كتب بايدن يقول: "لقد وقعت للتو أمرا تنفيذيا لإجراء أهم إصلاح للشرطة منذ عقود، سيزيد من مساءلة ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، ويحظر أسلوب الخنق، ويحد من القدرة على دخول المباني دون إشعار مسبق، وغير ذلك الكثير".

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وشدد على أن المرسوم الذي جرى التوقيع عليه يحفز العاملين في أجهزة الأمن على مستوى الولايات والبلديات لاتخاذ نفس التدابير.


وكان المكتب الصحفي للبيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن أمر بايدن ينص أيضا، من بين أمور أخرى، على إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول سوء سلوك الشرطة، ويجعل حمل الكاميرات المثبتة على جسم الشرطي أمرا إلزاميا، ويفترض الموافقة على معايير جديدة تحد من استخدام القوة، ويقوّم ويوسع القيود المفروضة على شراء المعدات العسكرية من قبل خدمات إنفاذ القانون.


يشار إلى أن رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، استخدموا في 25 مايو 2020 أسلوب الخنق لاعتقال الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، ما أدى إلى وفاته بعد وقت قصير في المستشفى.


وإثر هذا الحادث اندلعت احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة ضد قسوة السلطات تجاه المواطنين السود، ورافقت التظاهرات الاحتجاجية اشتباكات مع رجال الشرطة وحصلت وقائع نهب وتخريب عديدة.

 

RT

 




 

 


 

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