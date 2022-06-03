الجمعة 03-06-2022
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الجمعة، 03-06-2022 09:48 م

بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، إن العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا المجاورة تسببت بارتفاع الأسعار، قائلا إن شحنات الحبوب من البلاد توقفت من جراء الحرب.اضافة اعلان


وشدد بايدن على أن أوكرانيا لم تتمكن من نقل حبوبها إلى دول العالم بسبب الحرب التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل جعل الحبوب المخزنة في أوكرانيا تجد طريقها إلى الأسواق العالمية وتخفيض أسعارها.

وفي ملف الطاقة، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الإنتاج ولكنه قال إنه غير متأكد من أن ذلك يكفي.

وقال بايدن للصحفيين، في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير: "لقد اعترفوا بوجود نقص في النفط واصدروا بيانا بشأن اعتزامهم زيادة الإنتاج. لا أعرف ما إذا كان هذا كافيا. أعلم أنه أمر إيجابي"، رويترز


 




 

 


 

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