بايدن يختار فرانشيتي لتكون أول امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأميركية

الوكيل الإخباري - اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، الأدميرال ليزا فرانشيتي لقيادة العمليات البحرية، وهو أعلى منصب في البحرية الأميركية.

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وبحسب واشنطن بوست، ستكون فرانشيتي أول امرأة تشغل هذا المنصب إذا وافق مجلس الشيوخ على تسميتها، كما أنها ستصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة، وهو ما سيشكل أيضا سابقة، إذ لم تشغل أي امرأة على الإطلاق عضوية أعلى مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة.



وأشاد بايدن في بيان إن بمسيرة فرانشيتي وهي ثاني امرأة في الولايات المتحدة تحصل على رتبة أدميرال بأربعة نجوم، خصوصا أنها قادت مدمرة بصواريخ موجّهَة، وسربا من المُدمّرات ومجموعتَي حاملات طائرات للتدخّل.

بترا