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الأربعاء، 18-05-2022 02:58 م

بايدن يخطئ من جديد في نطق المصطلحات- فيديو

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الوكيل الاخباري- لم يتمكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من النطق الصحيح للاختصار AANHPI - أمريكي آسيوي، بشكل كامل، خلال خطابه في البيت الأبيض.

وعند نطق الاختصار AANHPI - أمريكي آسيوي، قال بايدن: "تنعكس في مجتمع Ai-N-H ... Ai-Pi-Ai ... Ai-yay-yay-yay! هنا في الولايات المتحدة!"

واستضاف حفل الاستقبال في البيت الأبيض تكريما لشهر تراث الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ.

إلى ذلك أرتكب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، بعد قمة أمريكا ورابطة دول جنوب شرق آسيا مؤخرا، خطأ مرة أخرى، عندما سمى نائب الرئيس، كامالا هاريس، رئيسا للولايات المتحدة.

بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرا في التاريخ، وقد أدت زلاته المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تركيزه الفكري الكثيرين إلى الشك في أنه يعاني من مشاكل صحية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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