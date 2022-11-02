الأربعاء 02-11-2022
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الأربعاء، 02-11-2022 09:22 ص

بايدن يخلط بين حربين وينسى مكان وفاة نجله

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الوكيل الاخباري- للمرة الثانية خلال أسبوع، إدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعلومات خاطئة خلال خطاب له، حيث زعم أن نجله الراحل "بو" فقد حياته أثناء خدمته في العراق، وهذا غير صحيح.

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وفي اجتماع له بجنوب فلوريدا، أمس الثلاثاء، وبينما كان بايدن يناقش التضخم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، خلط لأول مرة بين حرب العراق والحرب الأوكرانية، ثم أشار إلى أنه كان يفكر في حرب العراق بسبب ابنه.

وقال الرئيس: "يتحدثون عن التضخم.. التضخم مشكلة عالمية في الوقت الحالي بسبب الحرب في العراق وتأثيرها على النفط وما تفعله روسيا.. عفوا، الحرب في أوكرانيا. أنا أفكر في العراق لأن هذا هو المكان الذي مات فيه ابني".

وتوفي "بو" بايدن بعد معركة مع سرطان الدماغ في مايو 2015 في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية، عن عمر يناهز 46 عاما.

وعاد "بو" بايدن من العراق في سبتمبر 2009 بعد أن خدم في جيش الاحتلال الأمريكي هناك لعام واحد، كمحام  في لواء الحرس الوطني بولاية ديلاوير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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