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السبت، 14-11-2020 09:25 ص

الأزمة تتطلب استجابة فدرالية قوية

بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لمواجهة كورونا

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - دعا الديمقراطي جو بايدن، الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وقال بادين في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".

وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن".

 

وزاد بايدن : "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

 

المصدر :روسيا اليوم 

 

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