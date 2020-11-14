بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري - دعا الديمقراطي جو بايدن، الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال بادين في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".
وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن".
وزاد بايدن : "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".
المصدر :روسيا اليوم
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