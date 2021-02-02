بايدن يدعو الجيش البورمي لإعادة السلطة

الوكيل الاخباري -

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دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف أونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على البلد الآسيوي.وذكر بايدن، في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، بحسب ما نقلت فرانس برس.وأشار إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي "بسبب التقدم المحرز لإرساء الديموقراطية" ستكون موضع مناقشة "فورية"، مشددا على ضرورة اتخاذ "الإجراءات المناسبة".وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة ستدافع عن الديموقراطية حيثما تعرضت للخطر".