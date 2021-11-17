بايدن يدعو الكونغرس للمصادقة على اتفاق لخفض غاز مسبب للتلوث

الوكيل الإخباري-طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من الكونغرس المصادقة على تعديل معاهدة دولية تهدف إلى الحد من مركّبات هيدروفلور الكربون التي تعد من الغازات التي تسبب ضررا كبيرا للمناخ.

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وبحسب ما نشرته واشنطن بوست، اليوم الأربعاء، دعا بايدن مجلس الشيوخ إلى دعم المصادقة على تعديل "كيغالي" لبروتوكول مونتريال الذي وقعته 124 دولة والذي ينص على التخلص من هذه المركّبات تدريجيا.



وتُستخدم مركبات هيدروفلور الكربون في التبريد وتكييف الهواء وتصنيع الرغوات العازلة، وتعد من أكثر الغازات تسببا في الدفيئة.



ولعبت الولايات المتحدة مؤخرا دورا كبيرا في صياغة التعديل الذي يدعو الدول إلى خفض هذه المركبات بنسبة 85 بالمئة بحلول 2036 .

بترا