بايدن يدعو لحظر نوع السلاح المستخدم بمحاولة اغتيال ترامب

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، إلى حظر الأسلحة النارية النصف آلية من النوع الذي استُخدم السبت في محاولة اغتيال منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، بحسب "واشنطن بوست".

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وقال بايدن في خطاب أمام اجتماع لـ "الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين" في لاس فيغاس: "انضموا إليّ في إخراج أسلحة الحرب هذه من شوارع أميركا. لقد تمّ استخدام سلاح من طراز إيه آر-15 بإطلاق النار على دونالد ترامب، وحان الوقت لحظره".



واستهلّ الرئيس الديمقراطي الطامح بولاية ثانية خطابه بالقول إنه "ممتنّ" لنجاة ترامب من محاولة الاغتيال.



وبحسب مصادر أمنية، يمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحاً نارياً واحداً على الأقل.



بترا





