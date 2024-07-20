بايدن يستأنف حملته الانتخابية ودعوات "ديمقراطية" لانسحابه

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبون المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي إلى 35 مشرعًا، بينما أكد بايدن أنه سيستأنف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل.



وفي بيان لفريق حملته الانتخابية، قال بايدن إنه سيبذل المزيد من الجهد للتركيز على كيفية هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، قائلاً إن الرهانات على فوزه كبيرة.



ويصر بايدن على قدرته على هزيمة ترامب في السباق نحو البيت الأبيض، لكنه صرح سابقًا أنه قد ينسحب في إحدى حالتين، إما لحالة طبية، وإما إذا كانت نتائج الاستطلاعات تؤكد انعدام حظوظه للفوز.



في الأثناء، يكتنف الغموض خيارات الحزب الديمقراطي، الذي يقف على مفترق طرق.



فقد أظهر استطلاع أجرته مركز "أب – نورك" لأبحاث الشؤون العامة أن حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين يعتقدون أن كامالا هاريس ستؤدي عملاً جيدًا في منصب الرئيس بدلاً من بايدن، لكن المعضلة ليست في من ينوب بايدن بقدر ما تشكله إمكانية انسحابه الذي لا يملك القرار فيه إلا هو كفائز في الانتخابات التمهيدية.



وتتزايد مخاوف الديمقراطيين من تحول بايدن إلى عقبة أمام حسابات مصيرية، فقد أبلغت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بايدن بوضوح أنه قد يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية بحسب شبكة CNN الأمريكية.



وذكرت صحيفة Politico أن بيلوسي طالبت بإجراء عملية تصويت مفتوحة لاختيار مرشح الحزب التالي إذا قرر بايدن التنازل.



أما الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي ما زال له تأثير كبير في الحزب، فقد خرج عن صمته الطويل قائلاً إن على بايدن إعادة النظر في ترشحه.



وذكرت تقارير أمريكية سابقة أن الديمقراطيين يعولون على ضغط كل من أوباما وبيلوسي لإقناع بايدن بأن الوقت قد حان للركون للراحة، نظراً لكونهما من أشد المقربين منه.



هذا وقال ديمقراطيون إن حملات جمع التبرعات لإعادة انتخاب بايدن أصبحت معلقة، على الرغم من تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه وتعهده بمواصلة السباق الانتخابي.



وأكدت المصادر أن خطط جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا تم تأجيلها هذا الأسبوع، مع توقف عدد من كبار المانحين عن دعمهم بهدف دفع بايدن للانسحاب من سباق الرئاسة.



ومع ذلك، أكدت حملة بايدن أن حملات جمع التبرعات ستستمر كما هو مخطط لها.

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سكاي نيوز عربية