الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وكيل وزارة الصحة في غزة يزور المستشفى الميداني الأردني غزة

قانونية النواب تقر معدل الكسب غير المشروع

جوجل يثير موجة غضب في العالم العربي بسبب الكوفية الفلسطينية !

%3.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

مندوباً عن الملك العيسوي يطمئن على صحة الوزير قعوار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حداد

الضمان الاجتماعي: حملة وطنية شاملة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

تفاصيل جديدة حول حادثة ضرب وسيم يوسف وكشف هوية المعتدي

تطورات الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

الأحد، 23-05-2021 03:30 م

بايدن يستضيف أسرة جورج فلويد في البيت الأبيض بذكرى وفاته الأولى

60aa465642360426ea0272ed


الوكيل الإخباري- يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عائلة جورج فلويد، يوم الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته على يد عنصر من الشرطة الأمريكية.

اضافة اعلان
 

وتأتي زيارة أسرة فلويد للبيت الأبيض في الوقت الذي من المحتمل أن يتخلف فيه المشرعون عن الموعد النهائي الأولي، الذي حدده الرئيس في 25 مايو الجاري، لتمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، بوقت سابق إن البيت الأبيض لديه "ثقة في المفاوضين"، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا محددا لموعد رغبة بايدن في وجود مشروع قانون على مكتبه، واكتفت بالقول إن بايدن يرغب في حدوث ذلك "بأسرع ما يمكن"، بحسب تعبيرها.

ولفتت بساكي، الأسبوع الجاري، إلى أن البيت الأبيض سيحيي ذكرى وفاة فلويد، وأضافت للصحفيين: "لقد كانت لحظة أثرت على ملايين الأمريكيين، وبالتأكيد الرئيس الأمريكي على المستوى الشخصي".

وكان مقتل فلويد أثار احتجاجات عارمة، تحول بعضها إلى أعمال شغب في الولايات المتحدة والعالم، حيث نادى المحتجون بمعاداة العنصرية وأطلقوا أكثر من حملة شعار أبرزها "حياة السود مهمة".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202023135938570367390

تفاصيل جديدة حول حادثة ضرب وسيم يوسف وكشف هوية المعتدي

22-136

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية لرفع العقوبات

700x414(1)

الكشف عن حوالي تسعة آلاف حالة من العفن الأسود في الهند

1018848146_0_319_2919_1899_1000x541_80_0_0_4b7afe972990f8576d91aac089537815

ليبيا : عرض عسكري ضخم للجيش الليبي في بنغازي

unnamed

مصر.. حل مشاكل 200 سائق عالق بالمعبر الليبي

1231947210

قرار من القضاء المصري حول السفينة إيفر غيفن

أخبار متعلقة
image

السيسي: تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي

144562_4_1621109235

بايدن يتصل بالسيسي من أجل 'وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية'

D37GJMN2XSSUBVU7UKFEKBBOBY

دخل كمالا هاريس يزيد 3 مرات على بايدن

5202115124627380142277

أميركا: بايدن يؤيد وقف إطلاق النار بغزة

كون

36 نائبا بالكونغرس يدعون لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بايدن

بايدن يلغي عددا من قرارات الرئيس السابق ترامب