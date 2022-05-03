بايدن يستضيف بيل كلينتون في البيت الأبيض

الوكيل الاخباري - أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن استضاف، أمس الاثنين، الرئيس الأسبق بيل كلينتون لتناول طعام الغداء في البيت الأبيض.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن وكلينتون من المقرر أن يجروا "مناقشة واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن "بايدن تحدث مع كلينتون قبل أسبوعين، وأجرى معه عددا من المحادثات منذ توليه منصبه".



ولفتت بساكي إلى أن بايدن تناول الغداء الأسبوع الماضي مع الرئيس الأسبق باراك أوباما.



وجرت مأدبة الغداء بين بايدن وكلينتون بعد أيام فقط من حضورهما جنازة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.

روسيا اليوم