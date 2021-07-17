السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود إذا استمر الارتفاع في إصابات كورونا

وفيات السبت 17/7/2021

' يلا عالاردن ' وسم يتصدر تويتر

أسعار الذهب السبت 17/7/2021

تحويل الدفعة الاولى من المنحة النقدية الأمريكية للأردن

مراكز تطعيم كورونا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاما ليوم السبت

الصحة العالمية تعتزم فحص المختبرات التي اكتشفت فيها أول إصابات كورونا

المملكة تتأثر بكتلة حارة السبت

فوضى واكتظاظ في مطار الملكة علياء - صورة

إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في فرنسا

السبت، 17-07-2021 08:42 ص

بايدن يستقبل الكاظمي في الـ26 من يوليو

بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ26 من يوليو الجاري.

اضافة اعلان


وفي يونيو الماضي أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.


وأكد مجلس الوزراء العراقي حينها أن الحكومة العراقية لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.


ومؤخرا، أكد الكاظمي أن بلاده طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.


وقال: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.. لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".


وأضاف: "نتواصل مع إدارة الرئيس بايدن، وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي، ونرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها".


وقال: الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقيق، وأن النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f275bc4c59b744331dc15c

رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود إذا استمر الارتفاع في إصابات كورونا

60f2084e4c59b77bd40b78cd

كوبا تعلن عن هجمات سيبرانية استهدفت موقع خارجيتها

ألبانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 130 شخصا

1058851_1466134508

إيران ترفض خطة ثلاثية اقترحها مسؤولون أوروبيون

امارات 2

الإمارات سابع أغنى دولة في نصيب الفرد من الدخل القومي

720211612435397238677

الفيضانات تودي بحياة ما لا يقل عن 127 شخصا في أوروبا

أخبار متعلقة
ترامب

الرئيس الأمريكي السابق : عزلي مرتين جعلني أسوأ

متفائل

بايدن بعد الاتصال مع بوتين: أنا متفائل

3

البيت الأبيض: قررنا الانسحاب من أفغانستان لهذا السبب

بايدن

بايدن يعتزم تعديل قوانين الهجرة الأمريكية

بايدن

بايدن يزور موقع انهيار المبنى السكني

3

البيت الأبيض: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا