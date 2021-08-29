بايدن يستقبل جثث العسكريين الأمريكيين ضحايا تفجير كابول

الوكيل الإخباري - أعلن في الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيحضر يوم الأحد مراسم استقبال جثث 13 عسكريا أمريكيا قتلوا بتفجير مطار كابول مؤخرا.

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ووصل بايدن ترافقه قرينته جيل إلى قاعدة دوفر الجوية التي ستنقل إليها اليوم جوا من أفغانستان جثث العسكريين ضحايا الهجوم الذي أودى بأرواح نحو 200 شخص.



ويعد الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي أكبر خسارة يومية للولايات المتحدة في قواتها منذ عشر سنوات، مما عرض بايدن وإدارته لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الجمهوريين.

المصدر : روسيا اليوم

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