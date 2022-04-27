الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 07:24 ص

بايدن يصدر أول عفو رئاسي عن محكومين خلال ولايته

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الوكيل الإخباري - منح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عفوا رئاسيا للمرة الأولى خلال ولايته، شمل ثلاثة أشخاص محكومين، من بينهم أول رجل من أثول إفريقية عمل في صفوف جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض.

كما أعلن بايدن تخفيف أحكام 75 شخصا آخرين يقضون فترات سجن طويلة، بعد إدانتهم بجرائم مخدرات غير عنيفة.

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وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أميركا هي دولة القوانين والفرص الثانية والخلاص وإعادة التأهيل"، مضيفا أن العفو هو "للأشخاص الذين أظهروا التزامهم بإعادة التأهيل ويسعون كل يوم لرد الجميل والمساهمة في مجتمعاتهم".


ويعد أبراهام بولدين البالغ 86 عاما، أحد أبرز من شملهم العفو، فهو عضو سابق في جهاز الخدمة السرية الأميركية، وأول أميركي من أصل إفريقي تعهد إليه مهمة حماية رئيس البلاد خلال إدارة الرئيس جون كينيدي.


وكان بولدين قد اتهم خلال عمله بمحاولة بيع نسخة من ملف الخدمة السرية قبل أن تتم إدانته بعد جلستي محاكمة، على الرغم من إقرار البيت الأبيض في ما بعد بأن الشهود الرئيسيين في القضية اعترفوا بالكذب.


ولفت بيان البيت الأبيض إلى أن بولدين أصر دائما على براءته، قائلا إنه استهدف "انتقاما لفضحه سلوكا غير مهني وعنصري داخل جهاز الخدمة السرية الأميركي".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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