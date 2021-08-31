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الثلاثاء، 31-08-2021 11:41 م

بايدن يصف الإجلاء من أفغانستان بأنه نجاح استثنائي

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الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الجسر الجوي الأميركي الذي خول إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان بأنه "نجاح استثنائي"، وذلك غداة انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد.

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وقال بايدن "لقد أنجزنا واحدا من أكبر الجسور الجوية في التاريخ"، مضيفا "لم تنجز أي دولة شيئا مثله قطّ، فقط الولايات المتحدة لديها الإمكانية والإرادة والقدرة على القيام بذلك".


وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ستبقى ملتزمة" بإخراج الأميركيين المتبقين في أفغانستان.


وأكد الرئيس الأميركي بعد انجاز الانسحاب الأميركي من أفغانستان أن الخيار الذي كان متاحا أمام بلاده هو "إما المغادرة أو التصعيد".


وأوضح "كان الخيار بين المغادرة أو التصعيد. لم أكن مستعدا لإطالة أمد هذه الحرب إلى ما لا نهاية وأمد الخروج إلى ما لا نهاية".


وكان وضع حد لهذه "الحرب التي لا تنتهي" أحد أكبر وعود بايدن أثناء حملته الانتخابية، وكانت الفكرة تحظى بشعبية واسعة.


بعد مقتل 2356 عسكريا أميركيا وجرح عدة آلاف آخرين، وإنفاق ما يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار في مسعى للانتصار على طالبان، عاد المتمردون إلى السلطة مع فقدان الأميركيين الاهتمام بالحرب.


لكن الانسحاب الذي انتهى بمغادرة آخر القوات والدبلوماسيين جوا عند منتصف الليل من كابل، اعتبره كثيرون في الولايات المتحدة هزيمة نكراء.


بعد رحلات إجلاء استمرت أسبوعين، وهي عملية ضخمة شابها هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات الأفغان، ترك بايدن للبنتاغون ووزارة الخارجية مسؤولية إصدار إعلان إتمام الانسحاب الاثنين.


وكان الرئيس الأميركي حضر الأحد وصول النعوش التي تحوي رفات القتلى العسكريين الثلاثة عشر إلى الأراضي الأميركية، وهم آخر عسكريين أميركيين يموتون في حرب لم يعد الرأي العام يدعمها منذ فترة طويلة.
ظهر بايدن علنا لفترة وجيزة الإثنين لعقد لقاء عبر تقنية الفيديو

مع مسؤولين محليين في ولاية لويزيانا لمناقشة الاستجابة لإعصار أيدا، لكنه لم يجب على أسئلة الصحافيين.
ومع إعلان البنتاغون مغادرة الطائرة الأخيرة بسلام، أصدر بايدن بيانا مكتوبا يحثّ على "صلاة الشكر".
ويصور الجمهوريون بقيادة سلفه دونالد ترامب، الانسحاب على أنه فشل مذل وهزيمة تفوق حتى إجلاء عام 1975 من سايغون، وإشارة للعالم بأن الولايات المتحدة استسلمت.

 

المملكة

 

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