بايدن يصل تل أبيب في مستهل جولة شرق أوسطية

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى زياراته إلى منطقة الشرق الأوسط.وسيقضي بايدن يومين في القدس المحتلة لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.وقال مسؤول إسرائيلي "نتخذ خطوات تدريجية نحو هذه الغاية". وأضاف "حقيقة أن الرئيس بايدن يزور إسرائيل، وأنه سيسافر من هنا مباشرة إلى السعودية تلخص الكثير من العوامل التي تطورت خلال الأشهر الماضية".وتهدف رحلة بايدن إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعميق اندماج الاحتلال في المنطقة، ومواجهة النفوذ الإيراني وعدوان روسيا والصين.