الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منتدون يستعرضون فضل الأيام الأخيرة من رمضان

البلقاء التطبيقية الأولى محليًا بين الجامعات الحكومية بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات

بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

أول دولة بالعالم توقف تطعيمات كورونا

عجلون: الحنيفات يلتقي مزارعي الأسكدنيا ويطلع على مواقع حرجية

روسيا : نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل خطرًا على القارة الأوروبية

جامعة مؤتة: تشكيل فريق طلابي لمركز الريادة والابتكار

وزارة الصحة تعقد ورشة علمية وتدريبية للصحفيين حول أهمية التطعيم

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

تعميم حكومي بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

الخميس، 28-04-2022 10:19 م

بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

4202226103049488121007


الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أن الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تتحرك حيال النزاع في أوكرانيا، وذلك لتبرير طلبه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية الى كييف.

وسيخصص 20 مليارا من هذا المبلغ الهائل لتزويد أوكرانيا بأسلحة، ما يفوق بنحو سبعة أضعاف كميات الأسلحة والذخائر التي سبق أن أرسلت إلى كييف منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا

روسيا : نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل خطرًا على القارة الأوروبية

320226132134260382859

أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

420222473411282613746

الصحة العالمية تُدين تصاعد العنف والهجمات على العاملين غربي دارفور

420221923919400847119

بريطانيا تؤجل فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي

New-Project-2022-04-28T162444.492

تعيين علي محمود عباس وزيرًا للدفاع في سوريا

49727773036471823

وزارة البناء الروسية: روسيا تخطط للمساعدة في إعادة إعمار ماريوبول

أخبار متعلقة
420222314628417248419

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا يمكنها أن تربح الحرب

كورونا العالم

"فيروس نادر" يثير الرعب في الولايات المتحدة

1

بايدن : بوتين يرتكب إبادة جماعية في أوكرانيا

6634084672480064

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول

420229235017539406414

تقرير بريطاني: موسكو تسعى لتجنيد جنود مسرحين من الخدمة منذ 10 سنوات

1

موسكو: معاهدة ستارت 3 مع واشنطن مهمة للاستقرار الاستراتيجي العالمي