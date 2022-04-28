بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أن الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تتحرك حيال النزاع في أوكرانيا، وذلك لتبرير طلبه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية الى كييف.



وسيخصص 20 مليارا من هذا المبلغ الهائل لتزويد أوكرانيا بأسلحة، ما يفوق بنحو سبعة أضعاف كميات الأسلحة والذخائر التي سبق أن أرسلت إلى كييف منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

اضافة اعلان