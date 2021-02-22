الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سلطنة عُمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

ايطاليا: انخفاض إصابات كورونا اليومية

قرار مرتقب بشأن صلاة الجمعة بعد توصية الحظر الشامل

مواطنون يشكون عدم توفر أسرّة بمستشفى الملك المؤسس

وزير الصحة : قرارات حاسمة خلال 48 ساعة

المملكة على موعد مع منخفض جوي

النعيمي : التعليم المتمازج لم يعد ترفاً

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن شهر رمضان

وزير الصحة : السلالة البريطانية هي السائدة بالأردن

إصابة تسعة أشخاص إثر حريق مطعم بالزرقاء

الإثنين، 22-02-2021 08:42 م

عبر تغريدة على "تويتر"

بايدن يطمئن الأمريكيين: اللقاحات آمنة

6033bad54c59b74b831b7aa6
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجميع المواطنين الأمريكيين أن "اللقحات آمنة"، وأنها الطريقة الوحيدة للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: "إذا هناك رسالة واحدة أرغب في إيصالها إلى كل شخص في هذا البلد، فهي أن اللقاحات آمنة".

اضافة اعلان

وتوجه إلى كل أمريكي قائلا: "من أجل نفسك وأسرتك ومجتمعك وبلدنا، احصل على اللقاح عندما يحين دورك وعندما يكون متاحا لك. هكذا سنتغلب على هذا الوباء".

 

ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات في العالم أجمع.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.


كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
6033dfe642360411e26c5090

جرحى إثر سقوط قذائف كاتيوشا في بغداد

طك

مصر.. مصرع رجل أعمال معروف بحادث سير

6da9a9ef-306a-47e5-9659-7b42db1dbbb5_16x9_1200x676

مقتل سفير إيطاليا بالكونغو بعد هجوم استهدف قافلة أممية

60339ef64c59b74f930ea1c1

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 19 شخصية رسمية فنزويلية

1602178474-d7a12779-cf88-4437-8a21-b34813674987

السعودية تعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

11349257751609238354

الأرصاد المصرية تعلن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي

أخبار متعلقة
با

بايدن ينشئ فريق عمل يجمع شمل عائلات شتتها ترامب

ihRln

'طاعون العناكب' يجتاح المنازل في أستراليا.. وأمل وحيد للنجاة - فيديو

bidennn210202125345338_

لطي صفحة ترامب.. 'هدية' من جو بايدن لـ9 ملايين مهاجر

1036795052_0_193_3072_1854_1000x541_80_0_0_d856ed65ef5adcb80d1baad01c84d4ec

عاصفة ثلجية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.. شاهد

joe_biden

انخفاض شعبية بايدن منذ توليه الرئاسة

1200x800

إلزام مستخدمي وسائل النقل ارتداء الكمامات في أمريكا