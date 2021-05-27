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الخميس، 27-05-2021 08:40 ص

بايدن يعبر عن قلقه إزاء العنف في إثيوبيا

بايدن
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء "العنف المتصاعد والانقسامات الاثنية" في مناطق مختلفة من إثيوبيا، داعيا لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي.

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وقال بايدن في بيان له، أمس الأربعاء، إن "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تحدث في إقليم تيغراي.


وأكد أن "الجراح السياسية لا يمكن علاجها بقوة السلاح (..) وعلى الأطراف المتنازعة في تيغراي إعلان وقف إطلاق النار والالتزام به، وعلى القوات الإريترية والأمهرية الانسحاب"، مشددا على ضرورة أن تمنح جميع الأطراف، بما فيها القوات الإثيوبية والإريترية، إمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة فورا بهدف منع وقوع المجاعة.

 

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة تحث القادة الإثيوبيين والمؤسسات في البلاد إلى تفعيل المصالحة وحقوق الإنسان واحترام التعددية"، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان حماية الشعب الإثيوبي ونقل المساعدات.

 

وأشار بايدن إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيف فيلتمان، "يقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية للمساعدة على تسوية النزاعات المرتبطة فيما بينها في المنطقة، بما في ذلك تسوية الخلاف حول سد النهضة".
وأكد أن المبعوث سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل وسيطلع الرئيس على "التقدم الذي سيحققه".

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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