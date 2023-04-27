الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

عبدالرحمن ابراهيم الخليلي في ذمة الله

وفاة شخص دهساً في الكرك

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

النفط يصعد عالمياً اليوم الخميس

الخميس، 27-04-2023 08:48 ص

بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

image - 2023-04-27T085032.278


الوكيل الإخباري - حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في العام 2016، وسعى الى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويرا وتلاعبا.

اضافة اعلان


وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.


وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا".


وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم بزيارة دولة الى واشنطن "سبق لنا أن اختبرنا ذلك".


وشدد بايدن، وهو الأكبر يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.


وتابع "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".


وكان بايدن وضع الثلاثاء الماضي حدا لأسابيع من الترقب، بإعلان ترشحه لولاية جديدة.

 

وقال في شريط فيديو نشر على موقع "تويتر"، "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
آخر-تطورات-الصراع-بين-البرهان-وحميدتي-مواجهات-عنيفة-بين-الجيش

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

238596

دبلوماسي بريطاني سابق: أمام زيلينسكي ستة أشهر فقط

6449008b423604559d60d602

روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

5a282f4dd43750e1038b456a

الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات للنرويج بمليار دولار

644a0b8942360455500e6bc2

فولودين: الهجوم الإرهابي على السيل الشمالي هو واحد من جرائم بايدن

644a0f574c59b770b313d464

ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

أخبار متعلقة
236652

ترامب يكتسح استطلاعات الرأي داخل الحزب الجمهوري

thumbs_b_c_554d0b93e969ea15fbb0a562637ee5d6

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية البلغارية

212922

وسائل إعلام: اسم أردوغان سيكون الأول في ورقة التصويت بالانتخابات الرئاسية في تركيا

642411ad42360469d920591e

موريتانيا.. 25 حزبا تتنافس في انتخابات 13 أيار المقبل

image - 2023-03-29T104259.122

اليونان تجري الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في أيار القادم

6422ba8c4236047d0d09c82b

استطلاع: 1 من 4 ديمقراطيين يريد أن يترشح بايدن مرة جديدة