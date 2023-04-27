بايدن يعتبر ترامب خطراً على الديمقراطية الأمريكية

الوكيل الإخباري - حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكّل "خطرا" على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.



وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في العام 2016، وسعى الى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر أنها شهدت تزويرا وتلاعبا.

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وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.



وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا".



وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم بزيارة دولة الى واشنطن "سبق لنا أن اختبرنا ذلك".



وشدد بايدن، وهو الأكبر يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.



وتابع "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".



وكان بايدن وضع الثلاثاء الماضي حدا لأسابيع من الترقب، بإعلان ترشحه لولاية جديدة.

وقال في شريط فيديو نشر على موقع "تويتر"، "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".

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