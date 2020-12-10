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الخميس، 10-12-2020 07:44 ص

خبرة واسعة لمواجهة بكين

بايدن يعتزم تعيين محامية متخصصة بشؤون الصين ممثلة للتجارة الأمريكية

بايدن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - يعتزم المرشح الديمقراطي جو بايدن تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأمريكية، وفق ما أفادت وسائل اعلام أمريكية.

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وهذه السيدة الأمريكية المتحدرة من أصول آسيوية والتي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، عملت خصوصا من 2007 إلى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، حيث دافعت عن الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بخلافاتها مع الصين.


وأفاد موقع "بوليتيكو" بأن كاثرين تاي "لديها خبرة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين أكبر اقتصادين في العالم".


وقد أدت تاي دورا رئيسيا في بلورة الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

 

وانتقد بايدن بشدة حصيلة الصين على صعيد حقوق الإنسان، وتوقع محللون أن تبقي إدارته على موقف في غاية الحزم حيال بكين.


وأعلن بايدن في وقت سابق أنه يعتزم عند تولي مهامه الإبقاء في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على الصين في سياق الحرب التجارية بين البلدين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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