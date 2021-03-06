السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 01:02 ص

بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية

بايدن


الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية، التي استخدمت لتبرير هجمات أميركية على أهداف في الخارج.
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وقدم السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن يريد العمل مع كين في هذا الأمر.

وأضافت "أنه يريد مناقشة إطار ضيق ومحدد... من الواضح أنه قد عفا عليها (التفويضات) الزمن".

 




 

 


 

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