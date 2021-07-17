بايدن يعد بالطعن في قرار بشأن الهجرة أصدره قاض أمريكي

الوكيل الإخباري- وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالطعن في قرار متعلق بالهجرة أصدره قاض في تكساس، وحث الكونغرس على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وقال بايدن إن وزارة العدل ستطعن في الحكم "المخيب للآمال" الصادر عن قاض فيدرالي في تكساس بشأن برنامج يحمي بعض المهاجرين الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل، كما حث الكونغرس على اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكان قاض فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية أصدر حكما بعدم شرعية برنامج DACA الخاص بالهجرة إلى الولايات المتحدة.



ويحصن البرنامج الذي تم اعتماده في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2012 أطفال المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل ويمهد الطريق لحصولهم على الجنسية الأمريكية في المستقبل.



ويبلغ عدد "الحالمين" الذين يشملهم البرنامج في الوقت الحالي نحو 650 ألف شخص.



وأوضح القاضي أن قراره لا يقضي بترحيل المهاجرين الذين تمت الموافقة على إدراجهم على البرنامج، وهو يسمح للإدارة الأمريكية بمواصلة النظر في الطلبات الجديدة ضمن البرنامج لكنه يمنعها من الموافقة عليها.



وتجدر الإشارة، إلى أن بايدن يعتبر أحد المؤيدين لهذا البرنامج، حيث وجه وزارة الأمن الداخلي في أول أيامه في البيت الأبيض بأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز البرنامج الذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى لإغلاقه.

المصدر : روسيا اليوم



