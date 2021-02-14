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الأحد، 14-02-2021 09:04 ص

في بيان نشره البيت الأبيض

بايدن يعلق على تبرئة ترامب

ن
جو بايدن


الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه رغم عدم إدانة مجلس الشيوخ لسلفه دونالد ترامب، فإن جوهر التهمة الموجهة للرئيس السابق ليس محل خلاف.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض مساء أمس السبت، إن 57 عضوا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم 7 أعضاء جمهوريين، صوتوا لإدانة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد المميت على ديمقراطيتنا".

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وأضاف أنه حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونغرس.


وقال بايدن: "هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، وعلينا أن نكون على يقظة"، مشددا على أن "العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة" وأن "على كل منا واجب ومسؤولية كأمريكيين وخاصة كقادة الدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب".


وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب في وقت سابق السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا بعدما رفض معظم الجمهوريين إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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