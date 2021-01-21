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الخميس، 21-01-2021 11:33 م

بايدن يعلن عن خطة أميركية جديدة لمواجهة وباء كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خطة جديدة لمواجهة وباء كورونا، ووقع بايدن على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص كورونا، وقدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء.
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وأضاف بايدن أن كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أميركا، لافتاً إلى بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا، مؤكدا أنه سيكون هناك 100 مليون جرعة لقاح خلال 100 يوم من فترته الرئاسية، وسيطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا.

إوقال إن خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية، مؤكداً: سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا، مشددا على طلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا، مشيراً: “سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأميركيين”.

وفرض بايدن على الأميركيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، مؤكداً أن الكمامة ضد كورونا عمل وطني.

وأقر الرئيس الأميركي الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة. كما استخدم قانون الدفاع لمواجهة كورونا.

 




 

 


 

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