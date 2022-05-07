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السبت، 07-05-2022 06:27 ص

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع على حزمة أسلحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا أمس الجمعة تتضمن ذخائر مدفعية إضافية وأجهزة رادار وعتادا آخر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من شحنات السلاح التي تستهدف مساعدة كييف على صد العملية العسكرية الروسية.

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وقال بايدن في بيان "اليوم تواصل الولايات المتحدة دعمنا القوي للشعب الأوكراني الشجاع وهو يدافع عن بلاده ضد العدوان الروسي المستمر".


وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير. وشملت هذه الأسلحة مدافع هاوتزر وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر. كما كشفت مؤخرا عن تزويدها بطائرات "شبح" مسيرة.

 

البيان


 




 

 


 

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