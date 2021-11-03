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الأربعاء، 03-11-2021 12:09 م

بايدن يعلن عن نقطة تحول في المعركة ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة على بدء تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما، مؤكدا الأهمية البالغة لهذه الخطوة بالنسبة لجهود مكافحة تفشي العدوى.

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وعلق بايدن، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، على الترخيص بـ"إعطاء لقاح آمن وفعال" إلى الأطفال في السن المذكور في الولايات المتحدة بالقول: "بلغنا اليوم نقطة تحول في معركتنا ضد كوفيد-19".


وشدد الرئيس على أن هذا القرار يمثل "خطوة كبرى بالنسبة لبلدنا في معركتنا من أجل قمع الفيروس"، لافتا إلى أنه ينهي مخاوف الأفراد البالغين بشأن صحة أطفالهم ويحد من تفشي الوباء بين الأطفال.


ولفت بايدن إلى أن إدارته عملت بدأب خلال الأسابيع الأخيرة على إطلاق هذه الحملة وباتت مستعدة للتصرف الآن، موضحا أن السلطات كانت قد أمّنت ما يكفي من اللقاح لكل طفل في الولايات المتحدة، وشرعت اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي في تعبئة وتوزيع ملايين الجرعات المخصصة للأطفال بين آلاف المواقع في مختلف أنحاء البلاد.


وأكد الرئيس أن هذا البرنامج سيتوسع في غضون الأيام القادمة وسيبدأ العمل به بالكامل في غضون أسبوع اعتبارا من الثامن من نوفمبر، مشددا على أن تطعيم الأطفال في سن 5-11 عاما سيتيح للسلطات الأمريكية تطوير "التقدم الاستثنائي" الذي أحرزته خلال الأشهر التسعة الأخيرة، حيث تلقى أكثر من 78 بالمائة من الأمريكيين فوق سن الـ12 عاما جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

روسيا اليوم

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