بايدن يعلن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مرسوما يعلن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات المسماة "كالدور فاير".

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وأمر الرئيس الأمريكي، بتقديم مساعدات فيدرالية للسلطات الأمريكية.



وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "أعلن الرئيس جو بايدن اليوم وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية كإضافة للجهود الأمريكية ولجهود الولاية في المناطق المتضررة من حريق كالدور".



وأشار البيان، إلى أنه سيتم تقديم التمويل الفيدرالي للسلطات بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الربحية، بهدف تغطية تكاليف أعمال الطوارئ أو إصلاح أو استبدال المرافق" المتضررة من الحريق في دائرة إلدورادو.

روسيا اليوم